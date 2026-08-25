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सीपरी बाजार में सजी राखियों की दुकानें, रक्षाबंधन पर बहनों ने जमकर की खरीदारी
झांसी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर सीपरी बाजार में राखियों की दुकानें सज गई हैं। बाजार में तरह-तरह की रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियां बहनों को लुभा रही हैं। रक्षाबंधन नजदीक आते ही राखी खरीदने के लिए बाजार में महिलाओं और युवतियों की भीड़ बढ़ने लगी है। बहनों ने भाइयों की कलाई सजाने के लिए अपनी पसंद की राखियां खरीदीं। दुकानों पर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों के साथ ही मोतियों, रुद्राक्ष और डिजाइनर राखियों की भी खूब मांग रही।
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