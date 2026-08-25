{"_id":"6a8d9c6ab8100ba496008329","slug":"video-kanwar-yatra-taken-out-from-orchha-to-antiya-talab-welcomed-with-a-shower-of-flowers-at-elite-square-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ओरछा से आंतिया तालाब तक निकली कांवड़ यात्रा, इलाइट चौराहे पर पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

झांसी। श्रावण मास के अवसर पर बुंदेलखंड दिव्यांग समिति की ओर से ओरछा से आंतिया तालाब स्थित शिव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु भक्ति गीतों और भगवान शिव के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर मंदिर की ओर रवाना हुए। कांवड़ यात्रा के इलाइट चौराहा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भगवान शिव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की।

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