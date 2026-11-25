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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। आकस्मिक परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दंगा-बलवा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने मॉक ड्रिल की। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक ने पुलिस बल को विभिन्न परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया।
अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों को दंगा और बलवा की स्थिति में भीड़ नियंत्रित करने, उपद्रवियों से निपटने और हालात बिगड़ने पर प्रभावी कार्रवाई करने के तरीके बताए गए। उन्हें समझाया गया कि ऐसी परिस्थितियों में संयम और सतर्कता बनाए रखते हुए त्वरित कार्रवाई करना जरूरी है। साथ ही आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पर जोर दिया गया।
मॉक ड्रिल के माध्यम से पुलिसकर्मियों को अलग-अलग परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था संभालने का अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह के अभ्यास से आपात स्थिति में पुलिस बल बेहतर तालमेल के साथ प्रभावी कार्रवाई कर सकेगा।
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