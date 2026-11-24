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संवाद न्यूज एजेंसी ललितपुर। नगर में मंगलवार को गुरु नानक देव की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सिख धर्मावलंबियों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। इसके माध्यम से गुरु नानक देव के संदेशों का प्रचार किया गया। प्रभात फेरी के बाद लक्ष्मीपुरा स्थित गुरुद्वारे में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया।

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