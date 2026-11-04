योगी सरकार ने दिया उज्जवला योजना के तहत दिवाली गिफ्ट, फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर!

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा दिया जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन महिलाओं और परिवारों के लिए यह योजना राहत लेकर आई है, जिन्हें महंगाई के कारण रसोई गैस सिलेंडर भरवाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहार के समय गरीब परिवारों को रसोई के खर्च से कुछ राहत मिले और वे भी बिना किसी परेशानी के दीपावली का त्योहार मना सकें।



सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच कभी भी अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 983.45 रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है। यह सब्सिडी सीधे योजना से जुड़े लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यानी लाभार्थियों को सिलेंडर की रिफिल कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। इससे गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भरवाने के खर्च में आर्थिक मदद मिलेगी। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता गैस कनेक्शन से जुड़ा हो और आवश्यक दस्तावेज तथा आधार संबंधी जानकारी सही हो, ताकि सब्सिडी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न आए।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीब परिवार भी त्योहारों को खुशियों के साथ मना सकें। उन्होंने यह भी कहा कि गैस सिलेंडर के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता से बचने वाले पैसों का इस्तेमाल परिवार दीपावली की मिठाई खरीदने, दीये लाने और त्योहार की अन्य तैयारियों में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जब अच्छी सरकार आती है तो जनता के हित में अच्छे काम भी किए जाते हैं।



दरअसल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि उन्हें लकड़ी, कोयले और उपलों जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार नियमित रूप से गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाते हैं और दोबारा पुराने ईंधन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।



कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह फैसला गरीब परिवारों को त्योहार के मौके पर आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक कदम है। इससे न केवल रसोई गैस के खर्च में राहत मिलेगी, बल्कि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। लाभार्थियों को सलाह है कि वे अपने गैस एजेंसी से पात्रता, बुकिंग और सब्सिडी की प्रक्रिया की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।

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