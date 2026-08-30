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मेघालय में पुलिस-एटीएस से मुठभेड़, चार हथियारबंद लोगों की मौत

Sun, 30 Aug 2026 07:51 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, शिलॉन्ग
पीटीआई, शिलॉन्ग Published by: राहुल कुमार Updated Sun, 30 Aug 2026 07:51 PM IST
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4 armed men killed in encounter with Meghalaya Police-ATS
अपराध। - फोटो : अमर उजाला

मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में रविवार तड़के मेघालय पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में चार हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

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ईस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक पवार एस. वसंंतराव ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने सोंगसाक से कागल की ओर जाने वाली सड़क पर नाका लगाया था। यह मुठभेड़ सुबह करीब चार बजे हुई।
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उन्होंने बताया कि जांच के दौरान टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि वाहन में सवार लोगों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की।
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पुलिस अधीक्षक के अनुसार, जवाबी गोलीबारी में वाहन में सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डामरा में अंतरराज्यीय सीमा के पास हाल में एक कारोबारी के अपहरण और हत्या में इन लोगों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।


उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान का पूरी तरह सत्यापन किया जाएगा। सभी फोरेंसिक टीमें अभी जांच में जुटी हैं। मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं।

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