एअर इंडिया-131: एक इंजन बंद होने से अटकी थी 267 यात्रियों की जान, जांच के बाद जीई ने बढ़ाया निरीक्षण का दायरा

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एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के 2023 में उड़ान के दौरान एक इंजन बंद होने की घटना के बाद विमान के इंजन निर्माता जीई एयरोस्पेस ने प्रभावित इंजनों की जांच का दायरा बढ़ाया था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष एक आरटीआई मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है। यह मामला 4 अगस्त 2023 को एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान वीटी-एएनडब्ल्यू में हुई घटना से जुड़ा है। विमान मुंबई से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था। इसमें चालक दल समेत कुल 267 लोग सवार थे।