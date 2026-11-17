राहुल गांधी की निजी जिंदगी और शादी को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2008 में राहुल गांधी ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान अपनी एक खास दोस्त का जिक्र किया था?