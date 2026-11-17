महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी ने बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि तक दी? राणे ने इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी निशाने पर लिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने बालासाहेब को याद नहीं किया, इसके बावजूद ठाकरे परिवार के नेता उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं।

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महाराष्ट्र के बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखकर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी ने बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की जरूरत भी समझी? राणे ने लिखा कि इससे बालासाहेब और उनकी विरासत के प्रति राहुल गांधी के सम्मान का पता चलता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम सीधे लिए बिना कहा कि इसके बावजूद ठाकरे परिवार के नेता राहुल गांधी के इशारे पर चलने को तैयार हैं। इस बयान के जरिए राणे ने कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बीच राजनीतिक नजदीकी पर सवाल उठाए।बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर मंगलवार को अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ दादर स्थित शिवाजी पार्क पहुंचे। यहां बालासाहेब का स्मारक फूलों से सजाया गया था। उद्धव ने स्मारक पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। इसके बाद वह अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे का इंतजार करते रहे। राज ठाकरे के पहुंचने के बाद दोनों भाई एक साथ स्मारक के सामने खड़े हुए और बालासाहेब को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवसैनिक और पार्टी पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे।महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दक्षिण मुंबई में रीगल सिनेमा के पास स्थित बालासाहेब की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। शिंदे ने कहा कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हर साल अपने नेता को याद करने के लिए जुटते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बालासाहेब की हिंदुत्व विचारधारा और उनके बताए 80 प्रतिशत समाजसेवा और 20 प्रतिशत राजनीति के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। शिंदे के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार भी बालासाहेब के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज कल्याण और जनता के हितों को प्राथमिकता दे रही है।एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब की उस सीख का भी जिक्र किया, जिसमें वह कहते थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं को घर बैठने के बजाय जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए। शिंदे ने बताया कि शिवसेना के कार्यकर्ता राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में जाकर किसानों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की सीख पर चलते हुए पार्टी संकट के समय लोगों के साथ खड़ी है। शिंदे के अनुसार, पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी संकट या आपदा होगी, शिवसेना के कार्यकर्ता वहां मदद के लिए मौजूद रहेंगे।बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर जहां अलग-अलग दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं नितेश राणे ने राहुल गांधी की ओर से श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने का सवाल उठाकर राजनीतिक बहस छेड़ दी। राणे ने इस मुद्दे को बालासाहेब की विरासत और उनके प्रति सम्मान से जोड़ते हुए उद्धव और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। दूसरी ओर, उद्धव और राज ठाकरे ने साथ पहुंचकर बालासाहेब को श्रद्धांजलि दी। एकनाथ शिंदे ने भी उनकी विचारधारा और समाजसेवा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात कही। इस तरह पुण्यतिथि का आयोजन श्रद्धांजलि के साथ-साथ महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा भी बन गया।