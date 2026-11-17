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पहले थप्पड़, फिर चापड़ से हमला: बस किराये को लेकर हुआ विवाद, हमलावर फरार; क्या सीसीटीवी से पकड़े जाएंगे आरोपी?

पीटीआई, कोलकाता। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 17 Nov 2026 11:01 PM IST

सार कोलकाता में बस किराये को लेकर तीन महिलाओं से विवाद के बाद कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि करीब पांच युवकों ने बस रोककर उन पर कई वार किए। विवाद कहां से शुरू हुआ? पढ़िए रिपोर्ट।

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