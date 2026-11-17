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रेल मंत्री खुद कैसे रख रहे हैं निगरानी?

रेल मंत्री लगातार रेलवे नेटवर्क की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वह यात्रियों की आवाजाही और ट्रेनों के संचालन की वास्तविक समय में निगरानी कर रहे हैं। मंत्री ने खुद बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर शामिल हैं। उन्होंने इन स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। विज्ञापन



रेलवे के कौन-कौन से जोन मिलकर संभाल रहे हैं भीड़?

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने मिलकर काम शुरू किया है। तीनों जोन वापसी करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए संयुक्त योजना पर काम कर रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन



प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों में वॉर रूम बनाए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय में भी वॉर रूम सक्रिय कर दिया गया है। यहां अधिकारी लगातार यात्रियों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। स्टेशनों पर अलग-अलग काम के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा रहा है। ट्रेनों के समय पर संचालन की निगरानी हो रही है। यात्रियों की मांग के अनुसार विशेष अनारक्षित और आरक्षित ट्रेनें चलाई जा रही हैं।



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स्टेशनों पर भीड़ रोकने के लिए क्या इंतजाम हुए?

रेलवे ने ज्यादा भीड़ वाले कई स्टेशनों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए हैं। इनका मकसद प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा भीड़ जमा होने से रोकना है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं- बैठने के लिए पर्याप्त जगह।

पीने के पानी की व्यवस्था।

साफ-सफाई की सुविधाएं।

यात्रियों को जानकारी देने के लिए उद्घोषणा प्रणाली।

ट्रेनों के प्रस्थान की जानकारी देने वाले स्पष्ट संकेतक।

इन व्यवस्थाओं से यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने में आसानी होगी।



उधना स्टेशन पर खास व्यवस्था क्यों?

पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए उधना रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधाओं को मजबूत किया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्री व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ें और उतरें। इससे किसी तरह की अव्यवस्था और परेशानी से बचा जा सकेगा।



यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन तैनात रहेगा?

रेलवे ने यात्रियों की मदद और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। फुट ओवरब्रिज, प्रवेश और निकास द्वारों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशनों के आने-जाने वाले रास्तों पर भी अतिरिक्त कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इनमें रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), वाणिज्यिक कर्मचारी और चिकित्सा टीमें शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इनका खास ध्यान वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मदद पर रहेगा।



रेलवे ने यात्रियों से क्या अपील की?

भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह यात्रियों को बिना परेशानी के यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे ने यात्रियों से कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। साथ ही, स्टेशनों पर सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करने को कहा है। रेल मंत्री लगातार रेलवे नेटवर्क की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वह यात्रियों की आवाजाही और ट्रेनों के संचालन की वास्तविक समय में निगरानी कर रहे हैं। मंत्री ने खुद बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर शामिल हैं। उन्होंने इन स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की।रेलवे बोर्ड के निर्देश पर उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने मिलकर काम शुरू किया है। तीनों जोन वापसी करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए संयुक्त योजना पर काम कर रहे हैं।प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों में वॉर रूम बनाए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय में भी वॉर रूम सक्रिय कर दिया गया है। यहां अधिकारी लगातार यात्रियों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। स्टेशनों पर अलग-अलग काम के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा रहा है। ट्रेनों के समय पर संचालन की निगरानी हो रही है। यात्रियों की मांग के अनुसार विशेष अनारक्षित और आरक्षित ट्रेनें चलाई जा रही हैं।ये भी पढ़ें: पहले थप्पड़, फिर चापड़ से हमला: बस किराये को लेकर हुआ विवाद, हमलावर फरार; क्या सीसीटीवी से पकड़े जाएंगे आरोपी? रेलवे ने ज्यादा भीड़ वाले कई स्टेशनों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए हैं। इनका मकसद प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा भीड़ जमा होने से रोकना है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं-इन व्यवस्थाओं से यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने में आसानी होगी।पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए उधना रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधाओं को मजबूत किया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्री व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ें और उतरें। इससे किसी तरह की अव्यवस्था और परेशानी से बचा जा सकेगा।रेलवे ने यात्रियों की मदद और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। फुट ओवरब्रिज, प्रवेश और निकास द्वारों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशनों के आने-जाने वाले रास्तों पर भी अतिरिक्त कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इनमें रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), वाणिज्यिक कर्मचारी और चिकित्सा टीमें शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इनका खास ध्यान वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मदद पर रहेगा।भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह यात्रियों को बिना परेशानी के यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे ने यात्रियों से कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। साथ ही, स्टेशनों पर सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करने को कहा है।

त्योहार के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में लौटने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई बड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए खास कदम उठाए हैं। वापसी की भीड़ को संभालने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। ये सभी इंतजाम रेलवे बोर्ड के निर्देश पर किए गए हैं। प्रमुख रेलवे जोनों में भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की गई है।