महाराष्ट्र के पुणे में एक रॉयल आइसिंग कलाकार और देश भर के 36 अन्य कलाकारों ने मिलकर भारत के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए 455 केक और कुकीज का प्रदर्शन किया। इस अनूठे प्रदर्शन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस पहल को प्राची धाबल देब ने क्यूरेट और आयोजित किया था। प्रदर्शन में कलाकारों द्वारा बनाए गए 75 केक और प्राची धाबल देब द्वारा तैयार की गई 380 हैंड-पाइप्ड रॉयल आइसिंग कुकीज शामिल थीं। इन केक और कुकीज ने भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति को दर्शाया। इनमें त्योहार, समारोह, पौराणिक कथाएं, वास्तुकला, वस्त्र और कला रूप शामिल थे। पुणे नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर ने इसे समकालीन दर्शकों के लिए विरासत को प्रासंगिक बनाने वाला बताया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने इसे 'भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा केक और कुकीज प्रदर्शन' के रूप में प्रमाणित किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके की निदेशक सुचिता शुक्ला ने कहा कि विश्व रिकॉर्ड के लिए यह पहला प्रयास था। प्रमाण पत्र प्राची धाबल देब के नाम जारी किया गया। कलाकारों में दिल्ली की ताविशी सैनी ने "समुद्र मंथन" और लुबना गफूर ने ओणम पूकलम दर्शाया। दिव्या सक्सेना ने लठमार होली का केक बनाया, जबकि गीतांशु सिकरवार ने मेघालय की संस्कृति को प्रदर्शित किया। पुणे की अदिति गरवारे ने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पेशवाई शादी को अपनी कला में उतारा।

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सीएम फडणवीस नीत सरकार का फैसला- फोर्स वन अब एटीएस के अधीन महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अपनी विशिष्ट कमांडो इकाई फोर्स वन को आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) के नियंत्रण में सौंप दिया। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में तालमेल और एकीकृत नेतृत्व के लिए है। सरकारी संकल्प (जीआर) के तहत, फोर्स वन अब राज्य एटीएस के अधीन होगी। फोर्स वन का मौजूदा ढांचा, कर्मचारी और वित्तीय प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। अलग नियंत्रण से एकीकृत नेतृत्व में कठिनाई आ रही थी, इसलिए बेहतर समन्वय और तेज निर्णय के लिए यह कदम है। फोर्स वन का गठन 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद हुआ था। यह आतंकी हमलों का जवाब देती, बंधकों को बचाती और विशेष अभियान चलाती है। एटीएस और फोर्स वन की जिम्मेदारियां आपस में जुड़ी हुई हैं। पुलिस महानिदेशक को नियंत्रण हस्तांतरण तुरंत पूरा करने का निर्देश है।