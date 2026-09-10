{"_id":"6aa29abdc13d4c376b0717a3","slug":"when-rahul-took-officials-to-task-in-the-meeting-his-fierce-side-was-on-display-in-raebareli-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जब राहुल ने मीटिंग में लगाई अफसरों की क्लास,रायबरेली में दिखा रौद्र रूप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिशा समिति की बैठक में रायबरेली की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने तस्वीरें दिखाते हुए अधिकारियों पर फटकार लगाई, अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है...



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