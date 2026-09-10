तमिलनाडु: वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की ऊपरी मंजिल गिरी, एक की मौत; 10 लोगों को बचाया, मलबे में कितने दबे?

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#WATCH | Tamil Nadu: One person died and 10 people rescued following the collapse of the upper floor of an under-construction CSI church at Mandai Krishnapuram near Katpadi in Vellore district.



According to officials, one more person is reportedly trapped under the debris, and… pic.twitter.com/mI0IcCw21E— ANI (@ANI) September 10, 2026

मलबे से निकाले गए श्रमिकों को इलाज के लिए वेल्लोर के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद वेल्लोर की जिला कलेक्टर लीला एलेक्स पीएस लीला एलेक्स मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और बचाव अभियान की जानकारी ली।जिला कलेक्टर लीला एलेक्स ने कहा, 'घटना की विस्तृत जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। पुलिस को हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।' प्रशासन और बचाव दल मलबे में फंसे बताए जा रहे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटे हैं।