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तमिलनाडु: वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की ऊपरी मंजिल गिरी, एक की मौत; 10 लोगों को बचाया, मलबे में कितने दबे?

Thu, 10 Sep 2026 08:48 PM IST
देवेश त्रिपाठी एएनआई, वेल्लोर
एएनआई, वेल्लोर Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 10 Sep 2026 08:48 PM IST
सार

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में कटपाड़ी के पास मंडई कृष्णापुरम में निर्माणाधीन सीएसआई चर्च की ऊपरी मंजिल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद 10 श्रमिकों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं, मलबे में एक शख्स के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। 

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तमिलनाडु में भीषण हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में निर्माणाधीन सीएसआई चर्च की ऊपरी मंजिल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा कटपाड़ी के पास मंडई कृष्णापुरम में हुआ। अधिकारियों के अनुसार, एक और व्यक्ति के मलबे में दबे होने की आशंका है। उसे बचाने के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
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मलबे से निकाले गए श्रमिकों को इलाज के लिए वेल्लोर के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद वेल्लोर की जिला कलेक्टर लीला एलेक्स पीएस लीला एलेक्स मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और बचाव अभियान की जानकारी ली।
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मलबे में दबे शख्स को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी
जिला कलेक्टर लीला एलेक्स ने कहा, 'घटना की विस्तृत जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। पुलिस को हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।' प्रशासन और बचाव दल मलबे में फंसे बताए जा रहे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटे हैं।
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