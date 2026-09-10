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आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री भारत में कब से होगी शुरु? एपल ने जारी की तारीख

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 10 Sep 2026 08:49 PM IST

आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की भारत में प्री-ऑर्डर बुकिंग 12 सितंबर 2026 को शाम 5:30 बजे शुरू होगी। ग्राहक इन्हें एपल की वेबसाइट और अधिकृत बिक्री चैनल के जरिए बुक कर सकेंगे। दोनों स्मार्टफोन की बिक्री 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी। ... और पढ़ें