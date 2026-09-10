'हिंसक होना फैशन बन गया': राहुल गांधी ने मणिपुरी संगीतकार की हत्या पर उठाए सवाल, मामले में अब तक क्या हुआ?

राहुल गांधी ने हत्या की घटना को लेकर क्या कहा?

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राहुल गांधी ने लोगों से गुस्से और नफरत से बचने को क्यों कहा?

चोंगथम विक्रम सिंह की मौत कैसे हुई?

चोंगथम विक्रम सिंह की नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी के किलोकर गांव इलाके में कथित मारपीट के बाद मौत हुई। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सिंह ने दक्षिण दिल्ली के आश्रम इलाके में अपने घर के बाहर कथित तौर पर शोर कर रहे कुछ लोगों पर आपत्ति जताई थी। आरोप है कि उन लोगों ने उन्हें गाली दी और धमकी दी।

एफआईआर के अनुसार सात सितंबर को आरोपी कथित तौर पर इमारत में घुसे, सिंह का तीन मंजिल तक पीछा किया और उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। बाद में सिंह को होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मामले की जांच में अब तक क्या सामने आया?

पुलिस के मुताबिक सिंह की पत्नी ने आरोपियों की पहचान उन लोगों के रूप में की, जिन्होंने कथित तौर पर पहले भी उनके पति को धमकी दी थी। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए हैं, जिनमें कथित हमलावरों को मारपीट के बाद इमारत से बाहर जाते हुए देखा गया।

इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। सिंह की मौत के बाद मणिपुर और दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी समुदाय में शोक है। परिवार और साथी कलाकारों ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा, सम्मान और समानता को लेकर भी चिंता जताई है।

राहुल गांधी ने पहले परिवार के लिए क्या संदेश दिया था?

राहुल गांधी ने कहा कि एक युवा व्यक्ति की हत्या होना त्रासदी है और यह भी त्रासदी है कि उस पर उसकी पहचान और वह कहां से आया था, इसे लेकर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग पहले से ही कई त्रासदियों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिंह की हत्या हुई हो या नहीं, इस घटना में हिंसा थी। उनके मुताबिक समाज में यह सोच बढ़ रही है कि अगर कोई ताकतवर है तो वह हिंसा कर सकता है। उन्होंने ऐसी सोच की कड़ी निंदा की और कहा कि ताकतवर होना किसी को हिंसा का अधिकार नहीं देता।राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी घटना के जवाब में गुस्सा या नफरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग भी गुस्से और नफरत से जवाब देंगे तो वे वही कर रहे होंगे, जो विक्रम सिंह के साथ किया गया।उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों और आम नागरिकों से अपनी बात अपनी प्रतिभा के जरिए रखने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए और साफ कहना चाहिए कि वे ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हिंसक होना लोगों के लिए आज कल का फैशन बन गया है।श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर संगीतकार के परिवार और उनके करीबियों के प्रति संवेदना जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह चोंगथम विक्रम सिंह के जीवन और स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित सभा में शामिल होंगे। उन्होंने सिंह के संगीत और उनकी भावना को याद करते हुए कहा कि वह उन सभी लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे, जिन्हें उन्होंने प्रभावित किया। श्रद्धांजलि सभा में राहुल गांधी का संदेश साफ था कि हिंसा और नफरत का जवाब फिर हिंसा और नफरत से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि अपनी प्रतिभा, विचार और दृढ़ता के साथ ऐसी घटनाओं का विरोध किया जाना चाहिए।