कर्नाटक: एसआईआर की नोटिस सूची में नंदन नीलेकणी से लेकर कामथ बंधुओं के नाम, अधिकारियों ने बताई क्या वजह?

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वहीं, बंगलूरू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नितिन कामथ, निखिल कामथ और उनकी मां रेवती कामथ के नाम 'माता-पिता के नाम में अंतर' के कारण चिह्नित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रमुख लोगों और वीआईपी को सत्यापन प्रक्रिया के कारण किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारी उनके पास जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार ऐसे कई मामलों में नोटिस तैयार किए गए हैं, लेकिन संबंधित लोगों को ये नोटिस दिए नहीं गए हैं।इसी तरह भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर सीएनआर राव के नाम में अंतर और कन्नड़ अभिनेता शिवराजकुमार का नाम 2002 की मतदाता सूची से मैप नहीं होने के कारण नोटिस तैयार किए गए थे। सूत्रों ने बताया कि ये नोटिस भी संबंधित लोगों को नहीं दिए गए और अधिकारी अपने स्तर पर इन मामलों को सुलझा रहे हैं।इस बीच खबरें आई थीं कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मां गौवरम्मा का नाम कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में 'स्वयं के नाम में अंतर' के कारण चिह्नित किया गया है। इस पर बंगलूरू दक्षिण जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी मां को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उनके मतदान केंद्र के क्षेत्राधिकार में इसी नाम के दो अन्य मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक बयान में कहा, 'इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि नामों की समानता के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री की मां को नोटिस जारी किया गया था, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।'