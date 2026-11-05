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मिड टर्म चुनाव में हार के बाद घबराए ट्रंप? ईरान पर दिया बड़ा बयान

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Thu, 05 Nov 2026 01:24 PM IST







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अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। तस्वीर के साथ 'नेवर सरेंडर' यानी कभी हार मत मानो का संदेश लिखा गया।



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