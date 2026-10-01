{"_id":"6abdd83499fd9b2e71095224","slug":"trump-modi-and-netanyahu-salute-captain-smit-machhar-here-is-how-he-saved-174-lives-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैप्टन स्मित मच्छार को ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू का सलाम, ऐसे बचाई 174 लोगों की जान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुई हिंसक घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने घायल होने के बावजूद साहस दिखाया। विमान को सुरक्षित तबूक एयरपोर्ट उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार के साहस की प्रशंसा की।

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