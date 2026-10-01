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न्यूज डायरी: पूर्व सीएम विजयन बोले- केरल में यूथ कांग्रेस ने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर एकतरफा हमला किया

Thu, 01 Oct 2026 09:11 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 01 Oct 2026 09:11 AM IST
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National Updates 1st Oct Kerala Telangana aviation review north east west south politics crime and other news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन ने राज्य में हो रही घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केरल में ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। विजयन ने आरोप लगाया कि एसएफआई कार्यकर्ताओं पर एकतरफा हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएफआई कार्यकर्ता छात्रावास के अंदर थे। उनकी तरफ से कोई उकसावा नहीं था। यूथ कांग्रेस छात्रों पर हमला कर रही है। यह एक सुनियोजित हमला था। छात्रावास के अंदर एक जलती हुई मशाल फेंकी गई। हमलावरों ने घायलों को अस्पताल ले जाने से रोकने की कोशिश की। इस हमले में एसएफआई के प्रदेश सचिव भी घायल हुए हैं। विजयन ने कहा कि पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन होंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के युवा संगठन पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया।

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हिंदी पखवाड़े के समापन पर 30 देशों के छात्र बोले-दिल में भारत
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की छात्रवृत्ति पर भारत में पढ़ रहे करीब 30 देशों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने हिंदी पखवाड़ा 2026 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। भारत से अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव को जताते हुए छात्रों ने कहा, भारत हमारे दिलों में बसा है। हिंदी को जुड़ाव की भाषा माना। आईसीसीआर की महानिदेशक नंदिनी सिंगला ने कहा कि हिंदी भारत की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम है। उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों की यह भागीदारी हिंदी भाषा के बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को दर्शाती है। 

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