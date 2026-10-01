फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates BJP NCP Shiv sena Mumbai Nagpur Pune Palghar Politics education crime and other news

महाराष्ट्र: मुंबई में 4 अक्तूबर को उद्धव-राज ठाकरे मार्च करेंगे; गोवा के मंत्री को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 01 Oct 2026 09:20 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 01 Oct 2026 09:20 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates BJP NCP Shiv sena Mumbai Nagpur Pune Palghar Politics education crime and other news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 4 अक्तूबर को मुंबई में मार्च करेंगे। इस योजना पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, SIR प्रक्रिया से गैर-भारतीय नागरिकों के नाम कटे है। वोटर लिस्ट बदलने से उनका वोट बैंक प्रभावित हुआ है। इसलिए हताशा में वे प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं।

विज्ञापन


गोवा में मंत्री के कथित अवैध बंगले पर हाई कोर्ट का नोटिस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कला और संस्कृति मंत्री रमेश तावड़कर को नोटिस जारी किया। कार्यकर्ता काशीनाथ शेट्ये ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर कैनकोना में उनके कथित अवैध बंगले को गिराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को तय की गई है। जनहित याचिका के अनुसार, पोइन्ग्विनिम गांव में 527 वर्ग मीटर का यह बंगला करीब 2015 में बिना वैधानिक अनुमति के बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2015 में बना यह ढांचा गोवा अनधिकृत निर्माण नियमितीकरण अधिनियम, 2016 के तहत योग्य नहीं है, क्योंकि कानून 28 फरवरी, 2014 से पहले के ढांचों पर लागू होता है। अधिनियम व्यक्तिगत आवासीय ढांचे के निर्मित क्षेत्र की अधिकतम सीमा 200 वर्ग मीटर तय करता है, जबकि यह बंगला 527 वर्ग मीटर का है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed