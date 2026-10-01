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LPG गैस सिलिंडर के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी, अब इतने हुए रेट

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Thu, 01 Oct 2026 08:17 AM IST

त्योहारी सीजन से ठीक पहले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 70 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर पड़ सकता है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ... और पढ़ें

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