मन की बात लाइव: पीएम मोदी ने इतिहास की वेबसाइट का किया जिक्र, ड्रग्स के खिलाफ जागरुकता का दिया संदेश

11:07 AM, 30-Aug-2026

इतिहास की जानकारी से जुड़ी वेबसाइट का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा, ''साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था "आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं।" उन्होंने आगे बताया ये विचार बहुत ही साधारण है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले कृष्णा शेषाद्री ने किया है | मजे की बात ये है कि कृष्णा ने वेबसाइट का नाम भी बहुत साधारण रखा है www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है, उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए।