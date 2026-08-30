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मन की बात लाइव: पीएम मोदी ने इतिहास की वेबसाइट का किया जिक्र, ड्रग्स के खिलाफ जागरुकता का दिया संदेश
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Devesh Tripathi Updated Sun, 30 Aug 2026 11:14 AM IST
खास बातें
PM Narendra Modi Mann ki Baat Today Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 137वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे पूरे ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और सरकार के आधिकारिक डिजिटल चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट के लिए अमर उजाला के साथ जुड़े रहें...
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लाइव अपडेट
11:07 AM, 30-Aug-2026
इतिहास की जानकारी से जुड़ी वेबसाइट का किया जिक्रपीएम मोदी ने कहा, ''साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था "आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं।" उन्होंने आगे बताया ये विचार बहुत ही साधारण है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले कृष्णा शेषाद्री ने किया है | मजे की बात ये है कि कृष्णा ने वेबसाइट का नाम भी बहुत साधारण रखा है www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है, उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए।
11:00 AM, 30-Aug-2026
पीएम मोदी ने नए और अनोखे विचार पर की चर्चापीएम मोदी ने मंन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, ''मेरे प्यारे देशवासियो, नमस्कार! 'मन की बात' के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं।
देशवासियों के नए और अनोखे विचार पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही विचार ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है।
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10:45 AM, 30-Aug-2026