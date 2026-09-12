BRICS की ये Photo Viral! PM Modi-Xi Jinping-Vladimir Putin का दोस्ताना अंदाज | Delhi BRICS Summit

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ब्रिक्स सम्मेलन 2026 लगातार पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई थीं। इसी बीच, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर इस खास तस्वीर को साझा किया है। तस्वीर के जरिए पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत की मजबूत कूटनीतिक स्थिति का संदेश दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर एक बेहद अहम संकेत भी दिया है।



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