{"_id":"6afc5a8e57e91e29610ee477","slug":"supreme-court-hearing-on-the-india-alliance-s-plea-against-the-election-commission-adjourned-kapil-sibal-make-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, कपिल सिब्बल ने की बड़ी मांग","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। चुनाव आयोग के कामकाज और अलग-अलग राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर दाखिल इन याचिकाओं पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विपक्ष की नई अर्जी पर नोटिस जारी करने की मांग की। इस अर्जी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस मांग पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा।

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