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राजस्थान पंचायत चुनाव रिजल्ट 2026: राजस्थान में BJP को लगा बड़ा झटका
राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है। 35 जिलों की 182 पंचायत समितियों की 1,747 सीटों में कांग्रेस ने अब तक 869 सीटें जीतीं हैं। वहीं भाजपा 536 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच 333 सीटों का अंतर चल रहा है जयपुर में जिला परिषद चुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बड़ी बढ़त बना ली है। अब तक सामने आए 24 वार्डों के नतीजों और रुझानों में कांग्रेस 18 वार्डों में आगे है, जबकि भाजपा महज पांच वार्डों तक सिमटी हुई है। एक वार्ड में आरएलपी ने बढ़त बनाई है। इन आंकड़ों में कांग्रेस और भाजपा के बीच 13 वार्डों का अंतर है...
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