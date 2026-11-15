छठ पूजा पर राज ठाकरे के बयान गरमाई यूपी-बिहार राजनीति,भड़के नेताओं ने खूब सुनाया!

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर की गई पोस्ट के बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान तेज हो गया है। राज ठाकरे की टिप्पणी को लेकर बिहार के राजनीतिक नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और राज ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे की राजनीति और उनके बयानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को सुर्खियों में बने रहने की आदत है। प्रशांत किशोर के मुताबिक, जब राज ठाकरे पर कोई ध्यान नहीं देता है, तब वे जानबूझकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, ताकि मीडिया में उनकी चर्चा शुरू हो जाए।





प्रशांत किशोर ने इस तरह के बयानों को राजनीतिक चर्चा में बने रहने की कोशिश से जोड़ते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल, छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लोकपर्व है। इस पर्व में श्रद्धालु भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मनाते हैं। ऐसे में छठ पूजा को लेकर की गई किसी भी विवादित टिप्पणी का असर केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाकर बयान देना सुर्खियां बटोरने का तरीका बन गया है। उनके इस बयान के बाद छठ पूजा को लेकर शुरू हुआ विवाद और चर्चा में आ गया है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के साथ-साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने से आखिर किसे फायदा होता है। फिलहाल राज ठाकरे की पोस्ट और उस पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

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