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Rahul targets Gyanesh Kumar again; this statement from the Congress has come as a surprise!
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राहुल ने ज्ञानेश कुमार को फिर घेरा, कांग्रेस के इस बयान ने चौंका दिया!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:03 PM IST
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच पूर्व केरलम मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के एक दावे ने नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया है। थॉमसन ने आरोप लगाया है कि 2016 में, जब ज्ञानेश कुमार सेवा में थे, तब उन्होंने उन्हें भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। थॉमसन के मुताबिक, चुनाव जीतने पर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात भी कही गई थी।
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