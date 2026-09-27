राहुल ने ज्ञानेश कुमार को फिर घेरा, कांग्रेस के इस बयान ने चौंका दिया!

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच पूर्व केरलम मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के एक दावे ने नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया है। थॉमसन ने आरोप लगाया है कि 2016 में, जब ज्ञानेश कुमार सेवा में थे, तब उन्होंने उन्हें भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। थॉमसन के मुताबिक, चुनाव जीतने पर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात भी कही गई थी।



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