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Rahul revealed several major secrets about the Gandhi family, along with the love story of his parents!
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राहुल ने माता-पिता की लवस्टोरी के साथ गांधी परिवार से जुड़े खोले कई बड़े राज!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:27 AM IST
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन का अवसर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए खास रहा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा अन्य खास मेहमान मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के व्यक्तित्व, उनके साहस, संघर्ष और जीवन में आई चुनौतियों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी मां ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने साहस और धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपनी मां की जिजीविषा और मजबूत इच्छाशक्ति की भी सराहना की। हालांकि, इस कार्यक्रम का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा वह था, जब राहुल गांधी ने अपने माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पहली मुलाकात से जुड़ा एक पुराना पारिवारिक किस्सा सुनाया।
राहुल गांधी ने बताया कि उनके परिवार में माता-पिता की पहली मुलाकात को लेकर कई पुरानी कहानियां सुनाई जाती थीं। इनमें सबसे खास कहानी कैम्ब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट की थी, जहां राजीव गांधी और सोनिया गांधी पहली बार मिले थे। यह वही जगह थी, जहां से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी ने बताया कि कई साल बाद जब वह खुद पढ़ाई के सिलसिले में कैम्ब्रिज में थे, तब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। उनकी गर्लफ्रेंड को शुरुआत में इस जगह के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राहुल ने बताया कि उन्हें आज भी उस रेस्टोरेंट का पीले रंग का दरवाजा याद है। जब वह अंदर पहुंचे तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं। राहुल ने जवाब दिया कि दो लोग हैं, जिसके बाद उन्हें बैठने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद जब कर्मचारी मेन्यू लेकर आया तो राहुल ने उससे कहा कि उनके माता-पिता इसी रेस्टोरेंट में पहली बार मिले थे। यह सुनकर कर्मचारी ने तुरंत कहा कि वह उन दोनों को जानता है। राहुल इस जवाब से हैरान रह गए और उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वह उनके माता-पिता के बारे में क्या जानता है। कर्मचारी ने बताया कि उसे अच्छी तरह पता है कि राहुल किन दो लोगों की बात कर रहे हैं। इसके बाद राहुल ने उससे पूछा कि यहां खाने में क्या अच्छा मिलता है। कर्मचारी ने उन्हें चिकन चासूर (Chicken Chasseur) खाने की सलाह दी। राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड ने वही डिश ऑर्डर कर दी। लेकिन खाना खाने के बाद राहुल को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पूरे किस्से को मजाकिया अंदाज में सुनाते हुए कहा कि अगर किसी को प्यार करना है तो वर्सिटी रेस्टोरेंट जरूर जाना चाहिए, लेकिन वहां का चिकन चासूर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें खाना बेहद खराब लगा। उनकी इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंसने लगे। राहुल ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता के बीच बेहद गहरा प्यार और अपनापन था। बचपन में वह देखते थे कि हर बार खाना खाते समय उनकी मां सोनिया गांधी, पिता राजीव गांधी की गोद में बैठा करती थीं। राहुल को लगता था कि हर परिवार में ऐसा ही होता है, लेकिन जब वह अपने दोस्तों के घर जाते थे तो वहां ऐसा नजारा नहीं दिखता था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनकी मां और पिता एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों एक-दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा थे। इस तरह सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन पर राहुल गांधी ने एक तरफ अपनी मां के संघर्ष और साहस को याद किया, तो दूसरी तरफ राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी से जुड़ा ऐसा निजी किस्सा साझा किया, जिसने कार्यक्रम को भावुक और यादगार बना दिया।
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