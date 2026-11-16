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प्रिंस विलियम ने सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली में खेला क्रिकेट, लड़की ने किया क्लीन बोल्ड
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST
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ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। भारत पहुंचते ही मुंबई में उनका अंदाज देखने को मिला। दोनों का स्वागत भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने किया। सोमवार को मुंबई की सड़कों पर प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के साथ सचिन तेंदुलकर नजर आए। मुलाकात के दौरान शाही जोड़े ने एक विशेष रूप से लगाए गए चाय के स्टॉल पर पारंपरिक कुल्हड़ में चाय का भी आनंद लिया।
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