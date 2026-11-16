सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: सुपरटेक प्रोजेक्ट से हाथ खींचना चाहता है NBCC; अम्रपाली से हटना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल

अम्रपाली मामले में कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल

वहीं, अम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने काम के बढ़ते बोझ का हवाला देते हुए कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदार उन्हें दिन-रात फोन करते हैं। कुछ लोग तो रात में फोन करके बताते हैं कि उनके घर का नल काम नहीं कर रहा है।



जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उनसे कम से कम 11 अगस्त 2030 तक जिम्मेदारी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया। यह तारीख जस्टिस पारदीवाला के सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने की तारीख है।



'आप नहीं रहेंगे तो फिर कौन जिम्मेदारी संभालेगा?'

वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि वह 2019 से कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब अन्य कामों और जिम्मेदारियों के कारण वह इससे हटना चाहते हैं। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने उनसे कहा कि उन्होंने घर खरीदारों के लिए बहुत काम किया है और अब सवाल यह है कि उनके हटने पर जिम्मेदारी कौन संभालेगा।



पीठ ने कहा कि कुछ ऐसे खरीदार भी हो सकते हैं जिनके दावे संदिग्ध हों। ऐसे मामलों की जांच करना और गलत लेनदेन की पहचान करना भी जरूरी है। अदालत ने उनसे अनुरोध किया कि वह 11 अगस्त 2030 तक पद पर बने रहें और 12 अगस्त 2030 से हट सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि घर खरीदारों को उनकी निजी समस्याओं के लिए अटॉर्नी जनरल को सीधे परेशान नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि वेंकटरमणी पर पहले से कई जिम्मेदारियां हैं और इस मामले में उन्हें सहयोग दिया जाना चाहिए।



करीब सात हजार खरीदार अब भी फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे

सुनवाई के दौरान वेंकटरमणी ने बताया कि करीब सात हजार घर खरीदार अब भी अपने फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई खरीदारों ने अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है या घर के लिए बाकी भुगतान जमा नहीं किया है।



सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली ग्रुप की अटकी परियोजनाओं की प्रगति को लेकर वेंकटरमणी, NBCC, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। अदालत ने सभी पक्षों से 2019 के फैसले के बाद उठाए गए कदमों और आगे की कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा, ताकि वास्तविक खरीदारों को जल्द से जल्द उनके फ्लैट का कब्जा मिल सके और संदिग्ध खरीदारों की पहचान की जा सके।