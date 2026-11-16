'सभी राज्यों में एक नियम': परिसीमन पर बोलीं सुप्रिया सुले; महिला आरक्षण और मतदाता सूची पर क्या कहा?

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को परिसीमन को लेकर बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में परिसीमन के लिए एक ही तरीका (फॉर्मूला) अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया में महिला आरक्षण भी लागू होना चाहिए।