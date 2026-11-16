'खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया': रिजिजू ने राहुल गांधी को दिए सात सुझाव, कहा- बदलें अपना अंदाज

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एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने लिखा, 'पहले तो उन्होंने खुद का मजाक बनवाया और साथ ही देश को भी शर्मिंदा किया।' इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता को कुछ सुझाव दिए। रिजिजू ने कहा, 'मैं एक बार फिर बिना मांगे सलाह दे रहा हूं। अगर राहुल गांधी ये काम करें, तो कांग्रेस लोगों का कुछ भरोसा फिर से जीत सकती है।'1. भारत में अधिक समय बिताएं और बार-बार चुपके से विदेश यात्राओं पर जाने से बचें।2. वरिष्ठों का सम्मान करें और बुजुर्गों से बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करें, जो कि भारतीय परंपरा है।3. भारत-विरोधी लोगों से न मिलें और उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें।4. भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी के प्रति गहरी नफरत खत्म करें। भाजपा को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानें, दुश्मन नहीं।5. संसद को अधिक गंभीरता से लें और सांसदों को बहसों और चर्चाओं में भाग लेने दें।6. भारत के संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें।7. कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप में काम करने दें और परिवारवादी राजनीति को खत्म करें।ये ताजा बयान ऐसे समय में आए हैं जब 14 नवंबर को हैदराबाद में 'भारत समिट' के दौरान 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक की टिप्पणियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव चल रहा है।फिलिबेक ने गांधी का समर्थन किया और कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' दोहराया, जिस पर भाजपा नेताओं ने आलोचना की। इसके बाद रिजिजू ने सवाल उठाया कि इन टिप्पणियों के दौरान भारतीय राजनीतिक नेता हंसते और तालियां बजाते हुए क्यों दिखाई दिए।इससे पहले 4 नवंबर को, जब गांधी ने चुनावी गड़बड़ियों और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुली बहस की मांग की थी, तब भी मंत्री ने गांधी को इसी तरह की सात सूत्रीय सलाह दी थी।