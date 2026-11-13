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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 November 2026

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पढ़ें 13 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 November 2026

लाइव अपडेट

02:30 AM, 13-Nov-2026

Maharajganj News: परंपरागत रूप से निकाली गई मां भद्रकाली की शोभायात्रा

युवाओं ने कंधे पर मां भद्रकाली की मूर्ति रख किया नगर भ्रमण। अखाड़ा व झांकी कलाकारों की प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध। और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Lucknow News: पिता ने तोड़ा मोबाइल तो बेटे ने लगाया फंदा

पिता ने तोड़ा मोबाइल तो बेटे ने लगाया फंदा और पढ़ें
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02:29 AM, 13-Nov-2026

Prayagraj News: बेटी की शादी की तैयारी में निकले पिता की हादसे में मौत

Father dies in accident while out for daughter's wedding preparations
बेटी की शादी की तैयारी में निकले पिता की हादसे में मौत और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Kurukshetra News: डोसा खाने की इच्छा पर बदला ठिकाना कुछ ही पलों में मातम में बदलीं खुशियां

डोसा खाने की इच्छा पर बदला ठिकाना कुछ ही पलों में मातम में बदलीं खुशियां और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Moradabad News: डिलारी में बंदरों का आतंक, 12 दिन में 14 घायल

डिलारी में बंदरों का आतंक, 12 दिन में 14 घायल और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Mohali News: जसवीर सिंह बने गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के नए प्रधान

जसवीर सिंह बने गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के नए प्रधान और पढ़ें
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02:29 AM, 13-Nov-2026

Lucknow News: आयुर्वेद की मेधावी छात्रा वसुंधरा राजपाल सम्मानित

Vasundhara Rajpal, a meritorious Ayurveda student, honored
आयुर्वेद की मेधावी छात्रा वसुंधरा राजपाल सम्मानित और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Kurukshetra News: महिला राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अब पांच दिसंबर तक कर सकेंगी आवेदन

महिला राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अब पांच दिसंबर तक कर सकेंगी आवेदन और पढ़ें
02:29 AM, 13-Nov-2026

Lucknow News: छात्राओं को मिलीं साइकिलें, खिले चेहरे

Female students receive bicycles
छात्राओं को मिलीं साइकिलें, खिले चेहरे और पढ़ें
02:28 AM, 13-Nov-2026

Prayagraj News: एक सप्ताह से पाइपलाइन खराब, पानी का संकट गहराया

एक सप्ताह से पाइपलाइन खराब, पानी का संकट गहराया और पढ़ें
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