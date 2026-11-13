आज से बंगलूरू मेट्रो की पिंक लाइन का संचालन: पीएम मोदी ने एक दिन पहले दिखाई थी हरी झंडी, जानें समय-सारिणी

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सोमवार को पहली ट्रेन कलीना अग्रहारा से सुबह 4:55 बजे और एस जी पाल्या से सुबह 5 बजे रवाना होगी। मंगलवार से शनिवार तक, दोनों टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होंगी। रविवार को पहली ट्रेन दोनों टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 7 बजे चलेगी। अंतिम ट्रेन कलीना अग्रहारा से रात 10:50 बजे और एस जी पाल्या से रात 10:54 बजे रवाना होगी। सोमवार से शुक्रवार तक, पीक आवर्स में ट्रेनें आठ मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नॉन-पीक आवर्स में यह अंतराल 10 मिनट का होगा। शनिवार और रविवार को ट्रेनें 10 मिनट के अंतराल पर संचालित होंगी। यात्री यातायात के पैटर्न के आधार पर सेवाओं की आवृत्ति में बदलाव किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन



फीडर बस सेवाओं का विस्तार

बंगलूरू महानगर परिवहन निगम (BMTC) पिंक लाइन के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त समर्पित फीडर बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। यह मेट्रो स्टेशनों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा और जुड़ाव को मजबूत करेगा। अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों से आने-जाने के लिए अधिक बार और सुविधाजनक बस कनेक्टिविटी मिलेगी। यह मौजूदा तंत्र को पूरक करेगा और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग को बढ़ावा देगा।



परिवहन मंत्री का बयान

परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि पिंक लाइन स्टेशनों के लिए पांच समर्पित फीडर मार्गों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पहुंच में सुधार, निर्बाध स्थानांतरण की सुविधा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती, सुविधाजनक और यात्री-अनुकूल बनाना है। साथ ही, अधिक नागरिकों को दैनिक यात्रा के लिए टिकाऊ परिवहन साधनों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी पढ़ें: गृह मंत्रालय: आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव; एडीजी की संख्या में हुई कटौती, किन पदों में इजाफा? सोमवार को पहली ट्रेन कलीना अग्रहारा से सुबह 4:55 बजे और एस जी पाल्या से सुबह 5 बजे रवाना होगी। मंगलवार से शनिवार तक, दोनों टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होंगी। रविवार को पहली ट्रेन दोनों टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 7 बजे चलेगी। अंतिम ट्रेन कलीना अग्रहारा से रात 10:50 बजे और एस जी पाल्या से रात 10:54 बजे रवाना होगी। सोमवार से शुक्रवार तक, पीक आवर्स में ट्रेनें आठ मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नॉन-पीक आवर्स में यह अंतराल 10 मिनट का होगा। शनिवार और रविवार को ट्रेनें 10 मिनट के अंतराल पर संचालित होंगी। यात्री यातायात के पैटर्न के आधार पर सेवाओं की आवृत्ति में बदलाव किया जाएगा।बंगलूरू महानगर परिवहन निगम (BMTC) पिंक लाइन के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त समर्पित फीडर बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। यह मेट्रो स्टेशनों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा और जुड़ाव को मजबूत करेगा। अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों से आने-जाने के लिए अधिक बार और सुविधाजनक बस कनेक्टिविटी मिलेगी। यह मौजूदा तंत्र को पूरक करेगा और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग को बढ़ावा देगा।परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि पिंक लाइन स्टेशनों के लिए पांच समर्पित फीडर मार्गों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पहुंच में सुधार, निर्बाध स्थानांतरण की सुविधा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती, सुविधाजनक और यात्री-अनुकूल बनाना है। साथ ही, अधिक नागरिकों को दैनिक यात्रा के लिए टिकाऊ परिवहन साधनों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद बंगलूरू मेट्रो की पिंक लाइन के नए सेक्शन पर शनिवार (14 नवंबर) से यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। केलेना अग्रहारा से एसजी पलया मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए बीएमटीसी ने पांच समर्पित फीडर बस रूट भी शुरू करने की पहल की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को घोषणा की कि कलीना अग्रहारा और एस जी पाल्या (सुद्दागुंटे पाल्या) मेट्रो स्टेशनों के बीच पिंक लाइन पर ट्रेन सेवाएं 14 नवंबर से शुरू होंगी। यह नई मेट्रो लाइन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। बंगलूरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने इसकी विस्तृत समय सारिणी जारी की है।