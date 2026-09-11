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ब्रिक्स समिट 2026: पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने से पहले क्या कहा?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 11 Sep 2026 12:24 PM IST

नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले संदेश जारी किया है. उन्होंने जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात से पहले क्या कहा जानिए ... और पढ़ें

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