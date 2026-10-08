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नाना पाटेकर निधन: पीएम मोदी हुए भावुक, सीएम योगी सहित तमाम नेताओं और सेलेब्स ने क्या-क्या कहा

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 08 Oct 2026 10:22 AM IST







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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम शुभेंदु, अभिनेता अक्षय कुमार, रितेश देशमुख सहित कई हस्तियों ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जाहिर किया है. ... और पढ़ें

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