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कोलकाता में सीताराम येचुरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में बेबी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ संभावित चुनावी समझौते को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से भाजपा विरोधी सभी दलों को एकजुट होने की अपील पर सवाल पूछे जाने पर बेबी ने कहा, ''राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा का मुकाबला करने के लिए हुआ था। माकपा भी इस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। इसलिए वहां के फैसले भी उसी के अनुसार लिए जाते हैं।''उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर माकपा कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, जबकि केरल में पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की राज्य समिति ने स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना फैसला लिया है।माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वामपंथी दल राज्य में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी चुनावी समझौते की संभावना से इनकार किया है।