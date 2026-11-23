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बारामती में बढ़ते अपराध से लोग चिंतित

बारामती की सांसद ने कहा, "अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बारामती तालुका में पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन अब ऐसी वारदातें होने लगी हैं। इससे स्थानीय निवासियों और कारोबारियों में गहरी चिंता है।" विज्ञापन



उनकी यह टिप्पणी पुणे जिले के बारामती में एक बिल्डर के घर के बाहर कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग के बाद हुई गोलीबारी की घटना के बाद आई है। सुले ने कहा, "अगर पुलिस व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ, तो एनसीपी (एसपी) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे।" बारामती की सांसद ने कहा, "अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बारामती तालुका में पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन अब ऐसी वारदातें होने लगी हैं। इससे स्थानीय निवासियों और कारोबारियों में गहरी चिंता है।"उनकी यह टिप्पणी पुणे जिले के बारामती में एक बिल्डर के घर के बाहर कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग के बाद हुई गोलीबारी की घटना के बाद आई है। सुले ने कहा, "अगर पुलिस व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ, तो एनसीपी (एसपी) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे।" विज्ञापन विज्ञापन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास नहीं करती है, तो उनकी पार्टी विरोध-प्रदर्शन करेगी। ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं, के साथ-साथ पुणे के पुलिस अधीक्षक और पुणे शहर के पुलिस आयुक्त के सामने कई बार कानून-व्यवस्था बिगड़ने का मुद्दा उठाया है।

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महाराष्ट्र सरकार सूखे से निपटने के लिए तैयार, किसानों को हरसंभव मदद का भरोसा: सुनेत्रा पवार

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसके तहत पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता, जल प्रबंधन और किसानों व ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि कम बारिश को देखते हुए किसानों की मदद के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।



उन्होंने बताया कि किसानों को बड़े पैमाने पर चारे की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उन्हें इसके लिए बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। नहरों और बांधों के आसपास रहने वाले किसानों से भी चारे की खेती करने का आग्रह किया गया है। सरकार उनसे यह चारा खरीदेगी, जिससे किसानों को आमदनी का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा।



रोजगार गारंटी योजना के तहत गर्मियों में होंगे काम

सुनेत्रा पवार ने कहा कि सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत गर्मियों में कई काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका में मदद करना है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 358 में से 310 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।



किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राहत देने की राज्य सरकार की घोषणा के बाद केंद्र से सहायता मिलने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।