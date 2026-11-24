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पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह को दिया ये खास गिफ्ट, अब हो रही चर्चा

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Tue, 24 Nov 2026 05:35 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष बालेंद्र शाह उर्फ बालेन को एक कलमकारी संपूर्ण रामायण चित्रावली, चंदन के डिब्बे में रेशम से बना एक बनारसी उत्तरीय (पटका) और गंगाजल उपहार में दिया। ... और पढ़ें

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