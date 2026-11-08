{"_id":"6af043dffebc9a4e1302937f","slug":"pm-modi-celebrated-diwali-in-bastar-what-did-he-say-about-ideological-naxalites-he-recalled-this-past-inci-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्तर में पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, 'दिमागी नक्सलियों' पर क्या बोले? याद दिलाई ये पुरानी बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एक वक्त था, जब बस्तर के जंगलों में गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, हर दिन नक्सली हमलों का डर रहता था... जवानों की शहादत और आम लोगों की मौत की खबरें सुर्खियां बनती थीं लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। बस्तर के उन्हीं जंगलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ दशकों पुरानी लड़ाई में जीत की पहली दिवाली बताया। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा संदेश भी दिया, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने हथियारबंद नक्सलियों के खात्मे के साथ-साथ 'दिमागी नक्सलियों' से भी सावधान रहने की बात कही।



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