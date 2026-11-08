वेटिंग लिस्ट की टेंशन हुई अब खत्म चलेंगी 1000 एक्स्ट्रा ट्रेनें, रेलवे का मेगा प्लान

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भारतीय रेलवे देश में रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की परेशानी से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि रेलवे सात प्रमुख रेल कॉरिडोर का विस्तार करके उन्हें चार समानांतर पटरियों वाला बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे 1,000 से अधिक अतिरिक्त नियमित ट्रेनें चलाने में सक्षम हो सकेगी। इससे देश के प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।



इस योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्गों का विस्तार किया जाएगा। प्रस्तावित कॉरिडोर में दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता और दिल्ली-गुवाहाटी जैसे प्रमुख रूट भी शामिल हैं। इन मार्गों पर चार पटरियां उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। वर्तमान में कई व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की संख्या और उपलब्ध पटरियों की क्षमता के बीच दबाव बना रहता है। ऐसे में अतिरिक्त पटरियों के निर्माण से यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी।



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, चार पटरियों वाले कॉरिडोर विकसित होने से रेलवे की परिचालन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इसका सीधा फायदा आम यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से टिकटों की उपलब्धता बेहतर हो सकती है और वेटिंग लिस्ट का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, 1,000 से अधिक अतिरिक्त नियमित ट्रेनें तभी शुरू की जा सकेंगी, जब संबंधित कॉरिडोर के विस्तार और निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। यानी यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।



त्योहारी सीजन को लेकर भी रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए करीब 18,000 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की गई है। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए रेल यात्रा करते हैं। इस वजह से प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है।



रेलवे की तैयारियों में तकनीक का भी विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ पर नजर रखने के लिए लगभग 700 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI-सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की गतिविधियों और भीड़ की स्थिति पर निगरानी रखने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा करीब 20 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर यात्रियों को ट्रेन आने तक व्यवस्थित तरीके से इंतजार करने की सुविधा मिलेगी। इससे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है।



कुल मिलाकर भारतीय रेलवे का यह मेगा प्लान रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सात प्रमुख कॉरिडोर का विस्तार, चार समानांतर पटरियों का निर्माण और 1,000 से अधिक अतिरिक्त नियमित ट्रेनों की योजना भविष्य में रेल यात्रा को अधिक सुगम बना सकती है। वहीं, त्योहारी सीजन के लिए 18,000 विशेष ट्रेनें, AI कैमरे और विशेष होल्डिंग एरिया यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अब यात्रियों को इस योजना के निर्माण कार्य पूरा होने और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन शुरू होने का इंतजार रहेगा।

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