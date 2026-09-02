{"_id":"6a9815d927defad86e0e9e11","slug":"nepal-deluge-the-account-of-a-survivor-will-make-your-blood-run-cold-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल जलप्रलय : जिंदा लौटे व्यक्ति ने जो सुनाया, रूह कांप जाएगी!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। वहीं, इस भीषण त्रासदी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग भी शामिल हैं फिलहाल राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है...



बता दें कि नेपाल में बाढ़ की तबाही से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह बाद भी हजारों लोग लापता हैं और सुरक्षा बल प्रभावित इलाकों में लगातार तलाशी और राहत अभियान चला रहे हैं... नेपाल पुलिस के मुताबिक, सबसे ज्यादा शव चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गोरखा से 66, धादिंग से 59, रसुवा से 45 और तनहूं से 38 शव मिले हैं...

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