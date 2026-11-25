{"_id":"6b06eeec25977c208c08ed87","slug":"major-decisions-by-the-modi-cabinet-over-20-000-crore-to-be-spent-on-these-5-schemes-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, इन 5 योजनाओं पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देश के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पांच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सरकार के इन निर्णयों का मकसद देश में औद्योगिक विकास, विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। मंजूर की गई योजनाओं में निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण यानी सीआईई विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना भी शामिल है। इन योजनाओं से निवेश, रोजगार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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