प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी जोनल ऑफिस-I ने 26 नवंबर को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' 2002 के प्रावधानों के तहत असम के गुवाहाटी और पलासबाड़ी (कामरूप) तथा मेघालय के शिलांग में छह जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उदय चौरसिया, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा गुटखा, पान मसाला और जर्दा के प्रतिबंधित व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई।

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ईडी ने यह जांच असम पुलिस के 'स्पेशल टास्क फोर्स' पुलिस स्टेशन में उदय चौरसिया और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 420 और 120-बी जैसी कई धाराएं लगाई गई हैं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (अनुसूचित अपराध) की श्रेणी में आती हैं। असम के 'कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस' के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज इस केस में आरोप लगाया गया है कि गुटखा, पान मसाला और जर्दा की एक बड़ी खेप दिल्ली से गुवाहाटी ट्रेन के जरिए भेजी जा रही थी।इस खेप को भेजने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें उक्त सामानों को 'टेक्सटाइल' (कपड़ा) बताया गया था। कामरूप के अजारा रेलवे स्टेशन पर दो वैगनों से 341 पैकेज जब्त किए गए। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि सामान के बारे में गलत जानकारी देने का यह तरीका काफी समय से अपनाया जा रहा था। जांच से पता चला है कि पान मसाला और जर्दा का कारोबार - जिन्हें एक साथ मिलाने पर गुटखा जैसा ही असर होता है, (जो असम में प्रतिबंधित है) मुख्य रूप से नकद (कैश) में किया जाता था। वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच, लगभग 1851 करोड़ रुपये नकद, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी फर्मों के बैंक खातों में जमा किए गए थे। तलाशी के दौरान यह बात सामने आई कि उदय चौरसिया की फर्मों से होने वाली लगभग 15 से 20 प्रतिशत खरीदारी बिना किसी बिल के की जाती थी।इसका भुगतान गुवाहाटी के फैंसी बाजार स्थित उनके कार्यालय में नकद किया जाता था और इसे अकाउंट बुक्स (हिसाब-किताब की किताबों) में दर्ज नहीं किया जाता था। यह भी पता चला कि पान मसाला और जर्दा का ऑर्डर और बिलिंग एक निश्चित अनुपात में की जाती थी, जिसका मतलब यह था कि इन दोनों को उसी अनुपात में मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता था। 2023 में हुई जब्ती के बाद जब रेल मार्ग का खुलासा हुआ, तो मई 2024 में कामरूप के पलासबाड़ी में कुछ 'नाममात्र के साझेदारों' के नाम पर पान मसाला और जर्दा की दो निर्माण इकाइयां स्थापित की गईं। इन इकाइयों को दो साल के भीतर उदय चौरसिया की फर्मों से लगभग 977 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जर्दा/तंबाकू बनाने वाली यह इकाई बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के चल रही थीं।तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने इस कारोबार और पैसों के लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। इनमें समझौते, वित्तीय रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड, कई पार्टियों के हस्ताक्षरित खाली चेक, एक हाथ से लिखी नोटबुक (जिसके कई पन्ने फटे हुए थे), पान मसाला और जर्दा के सैंपल पाउच, और मोबाइल फोन शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 42 लाख रुपये की बिना हिसाब वाली (अघोषित) नकदी भी जब्त की गई।