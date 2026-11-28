{"_id":"6b0a5d37ab0de024980a2068","slug":"how-can-modi-govt-get-delimitation-and-women-reservation-bill-passed-in-lok-sabha-all-possibilities-explainer-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: लोकसभा में कैसे परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को पास करा सकती है मोदी सरकार? जानें हर संभावना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अप्रैल में जब यह दोनों विधेयक लोकसभा में लाए गए थे, तब इन्हें पारित कराने में सरकार क्यों असफल हो गई थी? तब से लेकर अब तक लोकसभा की स्थिति कितनी बदल चुकी है? सरकार की अब विशेष सत्र में दोनों विधेयकों को पारित कराने की क्या तैयारी है? इससे जुड़ी क्या-क्या संभावनाएं सामने आई हैं? इसके लिए अलग-अलग दलों के रुख में कैसा बदलाव देखा गया है? आइये जानते हैं... विज्ञापन केंद्र सरकार ने 30 नवंबर से लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने और 2029 से ही महिला आरक्षण लागू करने के मकसद से सरकार ने दो विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को ही केंद्रीय कैबिनेट ने इन प्रस्तावों से जुड़े परिसीमन और नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंजूरी दे दी।

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अप्रैल में कैसे विधेयकों को पारित कराने में नाकाम हो गई थी सरकार?

अप्रैल 2026 में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को पारित कराने में सरकार मुख्यतः लोकसभा में संख्याबल की कमी की वजह से नाकाम हो गई थी। दरअसल, उस दौरान मसौदे को लेकर राज्यों व विपक्ष के गंभीर विरोध थे। 17 अप्रैल को लोकसभा में जब इस विधेयक पर मतदान हुआ, तो इसके पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े। तब सदन में मतदान करने वाले कुल 528 सदस्यों में से दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी और सरकार को 54 वोट कम मिले। यह पीएम मोदी के कार्यकाल में किसी संविधान संशोधन विधेयक की पहली संसदीय हार थी। सरकार को दोनों विधेयकों को वापस लेना पड़ा था।

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तब से लेकर अब तक लोकसभा की स्थिति कितनी बदल चुकी है?

अप्रैल 2026 में विधेयकों के गिरने के बाद से नवंबर 2026 तक लोकसभा का पूरा राजनीतिक और संख्याबल से जुड़ा समीकरण नाटकीय रूप से बदल चुका है।





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1. एनडीए के अपने संख्याबल में बड़ा इजाफा

अप्रैल में जब विधेयक गिरा था, तब एनडीए के पास अपने लगभग 298 सांसद थे। इसके बाद विपक्ष के खेमे से 27 सांसद बाहर हो गए, जिससे एनडीए की संख्या मजबूत हुई।

टीएमसी के 20 बागी सांसद: जून में तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) बनाई और एनडीए को समर्थन दे दिया।





शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद: जुलाई में लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी। इससे एनडीए की ताकत और बढ़ी।





शिरोमणि अकाली दल का मिलन: एक सांसद वाली अकाली दल, जिसने अप्रैल में विधेयक के खिलाफ वोट दिया था, उसने अब परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने और भाजपा के साथ गठबंधन में लौटने की घोषणा कर दी है।



