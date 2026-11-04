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Major decision on the Agnipir scheme! 75% of Agniveers will get an additional 2-year opportunity.
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अग्निवीर योजना पर बड़ा फैसला! 75% अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का अतिरिक्त मौका
अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अग्निपथ योजना के तहत 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का फैसला किया गया है। इस दौरान उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और विस्तारित सेवा निधि का लाभ मिलेगा। दो साल की अतिरिक्त सेवा पूरी करने के बाद इच्छुक और चयन मानदंडों पर खरे उतरने वाले अग्निवीरों को नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। वहीं, योजना के तहत 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।
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