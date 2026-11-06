सियासत: 'कांग्रेस देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार', राहुल गांधी पर क्यों भड़के नीतिन नवीन?

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क्या इरफान अंसारी का बयान राहुल गांधी की सहमति से दिया गया?

क्या देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की पटकथा उनके निर्देश पर लिखी जा रही है?

क्या इस कथित साजिश का रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है?

देश की स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को उनका संरक्षण क्यों मिल रहा है?

इस पूरे मामले पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं?

नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के मंत्री खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है। नवीन ने पूछा कि इस गंभीर बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए। क्या यह उनकी मौन सहमति है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि देश की स्थिरता से खिलवाड़ करने वालों को राहुल गांधी का संरक्षण क्यों मिल रहा है। नवीन ने कहा कि देश उनसे जवाब मांग रहा है।झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने गुरुवार को बांग्लादेश और नेपाल में सरकारों के गिरने या विरोध का सामना करने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सरकार इसलिए गिर गई, क्योंकि उसने अपने नागरिकों की आवाज नहीं सुनी। नेपाल में भी सरकार ने युवाओं की बात को नजरअंदाज किया और उसे लगा कि उसके पास पूरी ताकत है। अंसारी ने कहा कि भारत में भी छात्र, किसान, मजदूर, कारोबारी और बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। उन्होंने इसे चिंता का संकेत बताया।अंसारी ने दावा किया कि दिल्ली में 40 लाख छात्र सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हालात को नियंत्रण में रखा है। अंसारी के मुताबिक, देशभर में लाखों छात्र, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें कानून अपने हाथ में लेने से रोका है। उन्होंने सरकार से इन परिस्थितियों से सबक लेने की अपील की। इसी बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है।भाजपा ने इरफान अंसारी के बयान की आलोचना करते हुए इसे अराजकता फैलाने, हिंसा भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश बताया। पार्टी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। नितिन नवीन ने भी अपने पोस्ट के जरिये कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पार्टी के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो राहुल गांधी इस पर अपना रुख साफ क्यों नहीं कर रहे हैं।