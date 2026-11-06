{"_id":"6aedd615bf5c16897d02f161","slug":"delhi-metro-revises-diwali-schedule-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, जानें पहली और आखिरी ट्रेन कब मिलेगी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के मौके पर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है। 8 नवंबर यानी रविवार को दिवाली के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे की बजाय 10 बजे ही टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी। वहीं, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे की बजाय 6 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। यानी दिवाली पर सुबह जल्दी सफर करने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन रात में घर लौटने वालों को अपनी यात्रा का खास ध्यान रखना होगा।



... और पढ़ें