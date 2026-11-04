{"_id":"6aeb53f5bf8102d16506bf8f","slug":"jitendra-singh-allegation-abhijeet-dipke-received-funding-from-america-and-ashutosh-ranka-received-funding-f-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"'अभिजीत दीपके को अमेरिका और आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से मिल रही फंडिंग', केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

'अभिजीत दीपके को अमेरिका और आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से मिल रही फंडिंग', केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 04 Nov 2026 09:19 PM IST







Link Copied



कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की फंडिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा आरोप लगया है। 3 नवंबर को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका के डोनर्स से और सह-संस्थापक आशुतोष रांका को पाकिस्तान के नेताओं और अन्य लोगों से आर्थिक मदद मिली है।

... और पढ़ें

विज्ञापन