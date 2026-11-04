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Jitendra Singh allegation: Abhijeet Dipke received funding from America, and Ashutosh Ranka received funding f
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'अभिजीत दीपके को अमेरिका और आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से मिल रही फंडिंग', केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की फंडिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा आरोप लगया है। 3 नवंबर को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका के डोनर्स से और सह-संस्थापक आशुतोष रांका को पाकिस्तान के नेताओं और अन्य लोगों से आर्थिक मदद मिली है।
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